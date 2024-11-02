В ДНР уничтожили наемника из Британии, ранее обучавшего военных ВСУ

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В ДНР уничтожили 24-летнего наемника из Британии, который раньше служил в сухопутных британских войсках и обучал военных ВСУ, но после сам отправился на Украину. Об этом сообщило местное телевидение со ссылкой на его семью. Отмечается, что тело наемника вернут его родителям в графстве Фермана.
«Тело бывшего британского солдата, погибшего во время боевых действий <...> будет доставлено в пятницу в дом его родителей в графстве Фермана», — указано в публикации.По информации телеканала, речь идет о 24-летнем Лиаме Лаве, который погиб при минометном обстреле Лимана. Парень четыре года служил в армии Великобритании, обучал солдат ВСУ, а после отправился на Украину наемником.
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