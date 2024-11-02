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Боевики Вооруженных сил Украины усыпали село Большое Солдатское в Курской области противопехотными минами «лепесток». Об этом информирует РИА Новости.
На допросе у военных следователей в качестве свидетеля женщина, эвакуированная из региона рассказала, что в селе наблюдаются серьезные разрушения. По ее словам, газ перебили, свет работает с перебоями.
Помимо этого, по Большому Солдатскому боевики раскидали кассетные бомбы «лепестки». Женщина отметила, что в дом ее родственницы попала украинская ракета, в результате чего её эвакуировали с детьми под обстрелами волонтеры.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали люди.
Ранее стало известно, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что исторические факты указывают на то, что оттеснение России от черноморских берегов всегда рассматривалось англосаксонской политикой как одна из ключевых задач. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, по Большому Солдатскому боевики раскидали кассетные бомбы «лепестки». Женщина отметила, что в дом ее родственницы попала украинская ракета, в результате чего её эвакуировали с детьми под обстрелами волонтеры.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали люди.
Ранее стало известно, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что исторические факты указывают на то, что оттеснение России от черноморских берегов всегда рассматривалось англосаксонской политикой как одна из ключевых задач. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова