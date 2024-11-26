ВСУ дважды за три дня атаковали Курскую область дальнобойными ракетами

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ВСУ дважды за три дня ударили дальнобойным западным оружием по объектам на территории Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска нанесли удары по региону накануне ночью. Ракеты удалось сбить над городом Курчатов и над несколькими приграничными населёнными пунктами. Этот удар был комбинированным – помимо американских дальнобойных ракет также использовались беспилотники.
В общей сложности в ночь на понедельник были выпущены семь ракет ATACMS и пять беспилотников.
Также во вторник в Белом доме впервые официально признали наличие у Украины разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по РФ.
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В общей сложности в ночь на понедельник были выпущены семь ракет ATACMS и пять беспилотников.
Также во вторник в Белом доме впервые официально признали наличие у Украины разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по РФ.
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Анастасия Чинкова