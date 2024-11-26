Минобороны готовит ответные действия на удары ВСУ ракетами ATACMS по России

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В министерстве обороны РФ заявили о подготовке ответных действий в связи с недавними атаками ВСУ на объекты в Курской области. По данным ведомства, за последние три дня украинцы нанесли два удара с использованием дальнобойных ракет ATACMS американского производства.
По информации Минобороны, 23 ноября украинские войска нанесли удар пятью ракетами ATACMS по позициям зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе населённого пункта Лотаревка западнее Курска. Три ракеты были сбиты, две достигли цели. В результате повреждена радиолокационная станция, среди военнослужащих есть раненые.
Ещё один удар ВСУ нанесли 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный. Из восьми выпущенных украинцами ракет ATACMS цели достигла одна. Остальные были сбиты боевыми расчётами С-400 и «Панцирь». В результате лёгкие ранения получили два военнослужащих. Также была незначительно повреждена аэродромная инфраструктура.
В министерстве не уточнили, какого рода ответ последует после атак российской территории ракетами ATACMS, но подчеркнули, что ситуация с ударами контролируется.
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Ещё один удар ВСУ нанесли 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный. Из восьми выпущенных украинцами ракет ATACMS цели достигла одна. Остальные были сбиты боевыми расчётами С-400 и «Панцирь». В результате лёгкие ранения получили два военнослужащих. Также была незначительно повреждена аэродромная инфраструктура.
В министерстве не уточнили, какого рода ответ последует после атак российской территории ракетами ATACMS, но подчеркнули, что ситуация с ударами контролируется.
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Александр Бойцов