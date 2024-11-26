Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми была атакована Курская область

Фото: Минобороны РФ (mil.ru)
Минобороны России опубликовало фотографии дальнобойных американских ракет ATACMS, которыми украинские войска атаковали два объекта на территории Курской области 23 и 25 ноября. Кадры представлены в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны сообщало о прилётах 23 ноября. Тогда ВСУ ударили ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В результате российским военным удалось сбить три ракеты, однако две всё же достигли цели и повредили радиолокационную станцию. Несколько бойцов ВС РФ получили ранения.
Также аналогичными ракетами украинские войска ударили по аэродрому Курск-Восточный 25 ноября. Всего было выпущено восемь ракет, семь из которых удалось сбить. Осколки последней упали, в результате чего двое военных получили ранения. Также получила незначительные повреждения инфраструктура.
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Анастасия Чинкова