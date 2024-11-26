Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми была атакована Курская область

Американский беспилотник Switchblade 600 — это дрон прошлого поколения, который во многом уступает российскому «Ланцету». Об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его словам, радиус применения этого БПЛА ограничен 40 километрами, вес превышает 20 килограммов, потому использовать его можно лишь на линии боевого соприкосновения.