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Российские военнослужащие поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома, доложили в МО РФ в субботу, 5 апреля.
«…Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», — добавили в ведомстве.
В МО РФ уточнили, что для нанесения ударов использовались беспилотники, ракеты и артиллерия. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Верховный главнокомандующий отмечал, что Киев занимался геноцидом населения Донбасса на протяжении восьми лет.
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Никита Кротов