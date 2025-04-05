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Обсуждать вопрос отправки военных Запада на Украину необходимо после окончания конфликта. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Die Welt.
По мнению финского лидера, данная тема превратилась в «символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса». Стубб подчеркнул, что на сегодняшний день наземные войска не находятся на их повестке.
Мир на Украине может быть обеспечен только после заключения мирного соглашения, добавил президент Финляндии. Он заключил, что единственной гарантией долгосрочного мира может стать автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления боевых действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Мир на Украине может быть обеспечен только после заключения мирного соглашения, добавил президент Финляндии. Он заключил, что единственной гарантией долгосрочного мира может стать автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления боевых действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова