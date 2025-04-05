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Президент Финляндии заявил об «отклонении от курса» Европы по Украине

Стубб: дискуссия в Европе о помощи Украине отклонилась от курса
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Обсуждать вопрос отправки военных Запада на Украину необходимо после окончания конфликта. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Die Welt.
По мнению финского лидера, данная тема превратилась в «символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса». Стубб подчеркнул, что на сегодняшний день наземные войска не находятся на их повестке.

Мир на Украине может быть обеспечен только после заключения мирного соглашения, добавил президент Финляндии. Он заключил, что единственной гарантией долгосрочного мира может стать автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления боевых действий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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05 апреля 2025, 09:04

Фото: iStock/MikeMareen

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


По информации Министерства обороны РФ, в течение минувшей ночи силами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Воронежской области было сбито 16 дронов, над Белгородской — 14, над Курской и Самарской — по шесть, над Мордовией — по шесть, над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями — по одному. По предварительным данным, пострадавших нет.

Курская область


В приграничных районах области сохраняется напряжённая обстановка. В настоящее время наиболее активные боевые действия разворачиваются в окрестностях Олешни и в районе Гуево. Особенно ожесточённые столкновения происходят к югу от села, вдоль дороги, ведущей к хутору Горналь.

В районе Веселовки противник предпринимает активные действия, чтобы не допустить продвижение российских войск к Беловодам. За последние сутки было успешно отражено три попытки прорыва украинских спецподразделений.

Более 7 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Курской области
Более 7 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Курской области

Белгородская область


В течение последних суток ВСУ дважды предпринимали попытки пересечь границу в районе Мирополья, расположенного в Сумской области. Отряды пехоты предпринимали попытки наступления, но их действия были пресечены благодаря грамотному использованию беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.

В окрестностях Поповки и Демидовки всё ещё присутствуют отдельные отряды противника, которые скрываются в лесных зонах и на окраинах населённых пунктов. Российские военные проводят операции по ликвидации подразделений ВСУ в этих районах.

Запорожское направление


ВС РФ продолжают наступление в районе Каменского, установив контроль над важным опорным пунктом к юго-востоку от населённого пункта. Штурмовые отряды расширяют зону контроля вокруг Лобкового и Степового, заставляя противника отходить.

В районе Щербаков и в прилегающих к ним территориях продолжаются ожесточённые сражения, в которых российские войска демонстрируют своё тактическое преимущество.

Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева

Купянское направление


В этом районе идут напряжённые сражения за Кондрашовку, большая часть которой уже под контролем российских сил, и за Малую Шапковку, где боевые действия сконцентрированы в приграничных районах.

В районе Фиголевки продолжаются боевые действия, а в Каменке они подходят к концу: основные высоты находятся под контролем российских военных.

Покровское направление


В районе поселка Удачный российские военные расширили зону контроля в центральной и северной частях населённого пункта.
ВС РФ успешно защищают промышленную зону Котлино, которую пытаются отбить украинские военные. Министерство обороны РФ объявило об освобождении населённого пункта Успеновка, за который шли бои в течение нескольких месяцев.

Торецкое направление


В Торецке продолжается операция по освобождению города от остатков украинских вооружённых формирований. С запада российские силы усиливают натиск на позиции противника в районе Щербиновки, где сопротивление наиболее активно.

Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Александрополь и о захвате населённого пункта Валентиновка. Кроме того, российские войска продолжают продвижение в направлении Сухой Балки.

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Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 49 БПЛА ВСУ над регионами России
05 апреля 2025, 07:59

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО за прошлую ночь ликвидировали и перехватили 49 украинских дронов над девятью регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что 16 беспилотников сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской областями, три — над Мордовией, по одному БПЛА — над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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#вс рф
#спецоперация
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Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева
05 апреля 2025, 07:37

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины превратили оккупированную ВСУ правобережную часть региона в мертвую зону, передает РИА Новости.
«Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — сказал глава региона.

По словам Сальдо, из Херсона слышны только мрачные вести. Город практически полностью опустел, а его немногочисленное население живет в страхе перед украинскими боевиками.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Украинский пленный рассказал о преступлениях командира в Курской области
Пленный ВСУ Горб заявил о преступлениях командира против жителей Курской области
05 апреля 2025, 07:17

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пленный украинский военнослужащий Александр Горб сообщил, что его командир с позывным Тринадцатый совершал преступления как против мирных жителей, так и против пленных российских бойцов. Об этом информирует ТАСС.
По словам украинского пленного, его командир «проводил разговоры» с мирным населением, во время которых он избивал жителей приграничья Курской области. Горб отметил, что Тринадцатый является командиром 156-го батальона ВСУ.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.

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#вс рф
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В Германии поразились массовому дезертирству среди ВСУ
Berliner Zeitung: дезертирство солдат стало самым частым преступлением на Украине
05 апреля 2025, 05:47

Фото: iStock/razihusin

В Донбассе участились случаи массового дезертирства среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, анализируя ситуацию на фронте и внутри украинской армии.
По данным газеты, тысячи солдат самовольно покидают позиции или отказываются возвращаться в свои подразделения. Основные причины — отсутствие ротации и невозможность получить отпуск даже после длительных боевых действий. Это провоцирует рост психологического напряжения и открытого недовольства.

«Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, цель удара — завод по производству оптического волокна в Саранске.

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