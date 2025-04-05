Украина нарастила число ударов по российским энергообъектам

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ВСУ, вопреки заявлениям Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетическим объектам РФ на 30 дней, нарастили количество односторонних атак с применением дронов и артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.
За минувшие сутки украинские боевики совершили 14 атак на российские объекты. По данным ведомства, прилеты были зафиксированы в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях, а также в ДНР.
Атаки ВСУ привели к тому, что некоторое оборудование предприятий вышло из строя, а в некоторых населенных пунктах жители остались без света.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Атаки ВСУ привели к тому, что некоторое оборудование предприятий вышло из строя, а в некоторых населенных пунктах жители остались без света.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова