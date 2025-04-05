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Украина нарастила число ударов по российским энергообъектам

Минобороны: вопреки словам Зеленского ВСУ нарастили атаки по энергообъектам РФ
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ, вопреки заявлениям Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетическим объектам РФ на 30 дней, нарастили количество односторонних атак с применением дронов и артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.
За минувшие сутки украинские боевики совершили 14 атак на российские объекты. По данным ведомства, прилеты были зафиксированы в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях, а также в ДНР.

Атаки ВСУ привели к тому, что некоторое оборудование предприятий вышло из строя, а в некоторых населенных пунктах жители остались без света.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
#украина
Бойцы ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
05 апреля 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военнослужащие поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома, доложили в МО РФ в субботу, 5 апреля.
«…Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», — добавили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что для нанесения ударов использовались беспилотники, ракеты и артиллерия. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Верховный главнокомандующий отмечал, что Киев занимался геноцидом населения Донбасса на протяжении восьми лет.

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Стубб: дискуссия в Европе о помощи Украине отклонилась от курса
05 апреля 2025, 11:49

Фото: iStock/naumoid

Обсуждать вопрос отправки военных Запада на Украину необходимо после окончания конфликта. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Die Welt.
По мнению финского лидера, данная тема превратилась в «символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса». Стубб подчеркнул, что на сегодняшний день наземные войска не находятся на их повестке.

Мир на Украине может быть обеспечен только после заключения мирного соглашения, добавил президент Финляндии. Он заключил, что единственной гарантией долгосрочного мира может стать автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления боевых действий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА

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Освобождение населенных пунктов под Торецком и Покровском, теснение ВСУ к границе: последние новости СВО на 5 апреля
05 апреля 2025, 09:04

Фото: iStock/MikeMareen

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


По информации Министерства обороны РФ, в течение минувшей ночи силами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Воронежской области было сбито 16 дронов, над Белгородской — 14, над Курской и Самарской — по шесть, над Мордовией — по шесть, над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями — по одному. По предварительным данным, пострадавших нет.

Курская область


В приграничных районах области сохраняется напряжённая обстановка. В настоящее время наиболее активные боевые действия разворачиваются в окрестностях Олешни и в районе Гуево. Особенно ожесточённые столкновения происходят к югу от села, вдоль дороги, ведущей к хутору Горналь.

В районе Веселовки противник предпринимает активные действия, чтобы не допустить продвижение российских войск к Беловодам. За последние сутки было успешно отражено три попытки прорыва украинских спецподразделений.

Более 7 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Курской области
Более 7 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Курской области

Белгородская область


В течение последних суток ВСУ дважды предпринимали попытки пересечь границу в районе Мирополья, расположенного в Сумской области. Отряды пехоты предпринимали попытки наступления, но их действия были пресечены благодаря грамотному использованию беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.

В окрестностях Поповки и Демидовки всё ещё присутствуют отдельные отряды противника, которые скрываются в лесных зонах и на окраинах населённых пунктов. Российские военные проводят операции по ликвидации подразделений ВСУ в этих районах.

Запорожское направление


ВС РФ продолжают наступление в районе Каменского, установив контроль над важным опорным пунктом к юго-востоку от населённого пункта. Штурмовые отряды расширяют зону контроля вокруг Лобкового и Степового, заставляя противника отходить.

В районе Щербаков и в прилегающих к ним территориях продолжаются ожесточённые сражения, в которых российские войска демонстрируют своё тактическое преимущество.

Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева

Купянское направление


В этом районе идут напряжённые сражения за Кондрашовку, большая часть которой уже под контролем российских сил, и за Малую Шапковку, где боевые действия сконцентрированы в приграничных районах.

В районе Фиголевки продолжаются боевые действия, а в Каменке они подходят к концу: основные высоты находятся под контролем российских военных.

Покровское направление


В районе поселка Удачный российские военные расширили зону контроля в центральной и северной частях населённого пункта.
ВС РФ успешно защищают промышленную зону Котлино, которую пытаются отбить украинские военные. Министерство обороны РФ объявило об освобождении населённого пункта Успеновка, за который шли бои в течение нескольких месяцев.

Торецкое направление


В Торецке продолжается операция по освобождению города от остатков украинских вооружённых формирований. С запада российские силы усиливают натиск на позиции противника в районе Щербиновки, где сопротивление наиболее активно.

Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Александрополь и о захвате населённого пункта Валентиновка. Кроме того, российские войска продолжают продвижение в направлении Сухой Балки.

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#атака
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Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 49 БПЛА ВСУ над регионами России
05 апреля 2025, 07:59

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО за прошлую ночь ликвидировали и перехватили 49 украинских дронов над девятью регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что 16 беспилотников сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской областями, три — над Мордовией, по одному БПЛА — над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева
05 апреля 2025, 07:37

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины превратили оккупированную ВСУ правобережную часть региона в мертвую зону, передает РИА Новости.
«Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — сказал глава региона.

По словам Сальдо, из Херсона слышны только мрачные вести. Город практически полностью опустел, а его немногочисленное население живет в страхе перед украинскими боевиками.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#херсонская область
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