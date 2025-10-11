Генерал Липовой: блэкаут на Украине затронул бункер Зеленского
Масштабное отключение электроэнергии на Украине не обошло стороной бункер Владимира Зеленского. Такое заявление сделал Герой России и генерал-майор авиации Сергей Липовой.
По его словам, которые приводит aif.ru, возникшие из-за блэкаута проблемы отразятся также на работе пунктов принятия решений.
«В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — сказал собеседник издания.Такая ситуация на Украине сложилась после массированных ударов ВС РФ 10 октября. Левый берег и часть районов правого берега в Киеве остались без электроэнергии. Это привело к пробкам и проблемам с водоснабжением. Также перебои со светом коснулись Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей страны.
Минобороны России сообщило, что удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ.