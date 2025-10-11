Генерал Липовой: блэкаут на Украине затронул бункер Зеленского

11 октября 2025, 11:57

Владимир Зеленский

Масштабное отключение электроэнергии на Украине не обошло стороной бункер Владимира Зеленского. Такое заявление сделал Герой России и генерал-майор авиации Сергей Липовой.





По его словам, которые приводит aif.ru, возникшие из-за блэкаута проблемы отразятся также на работе пунктов принятия решений.

«В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — сказал собеседник издания.