Местные жители района Киева перекрыли дорогу из-за блэкаута
Жители Софиевской Борщаговки, района на окраине Киева, перекрыли дорогу в знак протеста из‑за отсутствия электроэнергии. Об этом пишут украинские СМИ.
По информации журналистов, свет у людей отсутствует уже двое суток.
В прилагаемом видео граждане выстроились на пешеходном переходе, что привело к большой пробке. Некоторые водители, судя по кадрам, стали объезжать затор с нарушением ПДД.
Обозреватели отмечают, что причину отключения электроэнергии не установили.
Ранее в Киеве сообщали о перебоях с электричеством после сообщений о взрывах. Городская администрация также заявляла о сбоях в работе общественного транспорта.
Читайте также: