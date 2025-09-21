Бойцы ВС РФ поразили места запуска БПЛА ВСУ
Министерство обороны РФ 21 сентября заявило, что российские войска ударили по местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и по временным пунктам дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах.
В ведомстве уточнили, что удары наносили оперативно‑тактической авиацией, ударными БПЛА и ракетными войсками с поддержкой артиллерии.
Ранее, 19 сентября, МО РФ сообщило, что за неделю ВС России выполнили четыре групповых удара по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, использовавшимся ВСУ. Среди целей были арсеналы, центр подготовки операторов БПЛА, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности и временные пункты размещения вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.
Спецоперация по защите Донбасса от киевских неонацистов продолжается.
