WSJ указала на новую тактику атак ВС РФ с помощью БПЛА

21 сентября 2025, 15:17

WSJ: ВС РФ пользуются новой тактикой с помощью дронов

Фото: istockphoto/zim286

Российская армия начала применять так называемые дроны‑«матки» для поражения ВСУ. Об этом пишет The Wall Street Journal 20 сентября.