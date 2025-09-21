WSJ указала на новую тактику атак ВС РФ с помощью БПЛА
Российская армия начала применять так называемые дроны‑«матки» для поражения ВСУ. Об этом пишет The Wall Street Journal 20 сентября.
По данным издания, тяжёлые беспилотники‑«матки» вылетают далеко за линию контроля и сбрасывают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику. Уточняется, что такие БПЛА несут на борту ударные FPV‑дроны и выполняют функцию ретранслятора сигнала.
Авторы материала отмечают, что российские беспилотники стали точнее поражать цели.
Ранее, 17 сентября, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВС РФ наступают практически по всем направлениям спецоперации. Он добавил, что группировка «Восток» продвигается в Днепропетровской и Запорожской областях и подчеркнул роль морпехов в достижении задач боевых действий.
