Бойцы ВС РФ поразили объекты энергетики ВСУ
Российские войска поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу украинского военно‑промышленного комплекса. Об этом доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что удары наносились оперативно‑тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Также, по информации Минобороны, поражение получили площадки подготовки к запуску дальнодействующих БПЛА и временные пункты дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 населённых пунктах.
Российские силы ПВО, как утверждается, уничтожили ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, пять управляемых авиационных бомб и 314 самолетных беспилотников.
Читайте также: