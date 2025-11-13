Достижения.рф

Бойцы ВС РФ поразили объекты ТЭК ВСУ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы нанесли удары по объектам топливно‑энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.



Оперативно‑тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили эти цели, включая пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах, отметили в министерстве.

Ведомство добавило, что средствами противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу, ракету «Нептун» и 157 БПЛА самолетного типа.

Ранее сообщалось, что армия России освободила два населенных пункта.

Никита Кротов

