Бойцы ВС РФ прорвали фронт ВСУ вблизи Покровска, пишут СМИ
Российские войска прорвали участок украинской обороны вблизи Покровска, сообщает The New York Times.
По версии британской Financial Times, наступление российских сил угрожает важной трассе, связывающей Доброполье с Краматорском. Telegram‑канал «Mash» утверждает, что российские подразделения прошли клином на 20 километров между Покровском и Константиновкой.
Прорыв, по сообщениям, произошёл на фоне плохой подготовки и нехватки снабжения у бригад украинской территориальной обороны в районе Доброполья; из‑за этого подразделения ВСУ отступили на тыловые рубежи.
Ранее Генштаб Вооружённых сил Украины уже комментировал продвижение российской армии севернее Покровска.
