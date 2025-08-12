Достижения.рф

Бойцы ВС РФ прорвали фронт ВСУ вблизи Покровска, пишут СМИ

NYT: Армия России прорвала фронт боевиков ВСУ вблизи города Покровска
Фото: istockphoto/Nastco

Российские войска прорвали участок украинской обороны вблизи Покровска, сообщает The New York Times.



По версии британской Financial Times, наступление российских сил угрожает важной трассе, связывающей Доброполье с Краматорском. Telegram‑канал «Mash» утверждает, что российские подразделения прошли клином на 20 километров между Покровском и Константиновкой.

Прорыв, по сообщениям, произошёл на фоне плохой подготовки и нехватки снабжения у бригад украинской территориальной обороны в районе Доброполья; из‑за этого подразделения ВСУ отступили на тыловые рубежи.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Украины уже комментировал продвижение российской армии севернее Покровска.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0