Захарова: Зеленский так и отказывается забирать пленных боевиков ВСУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале утверждает, что Владимир Зеленский по-прежнему не отдает приказ о возврате на родину тысяч пленных боевиков ВСУ.
По её словам, родственники пленных собирают петиции и умоляют власти на Банковой вернуть военных, тогда как пропагандистские структуры киевского режима молчат.
Захарова также напомнила, что ранее украинские власти говорили о якобы похищённых Россией детях, не публикуя их имён, и подтвердила мнение, что действующая киевская власть, по её мнению, не заинтересована в реальных гражданах Украины.
6 августа RT со ссылкой на источники сообщал, что Киев исключил из списков на обмен около тысячи солдат Вооружённых сил Украины. Журналисты предположили, что вместо вычеркнутых в списки могли быть внесены другие люди, тогда как причина таких изменений официально не пояснялась. По данным СМИ, среди вычеркнутых не было офицеров — примерно 70% составляют солдаты, рядовые и матросы. Ранее также сообщалось, что всё больше пленных бойцов ВСУ просят оставить их на территории России.
Читайте также: