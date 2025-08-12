Захарова: Зеленский так и отказывается забирать пленных боевиков ВСУ

12 августа 2025, 19:01

Владимир Зеленский

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале утверждает, что Владимир Зеленский по-прежнему не отдает приказ о возврате на родину тысяч пленных боевиков ВСУ.