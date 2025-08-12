Четыре ребёнка пострадали при атаке ВСУ в Горловке

12 августа 2025, 19:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четверо детей получили ранения средней тяжести в Горловке Донецкой Народной Республики после сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.