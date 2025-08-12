Четыре ребёнка пострадали при атаке ВСУ в Горловке
Четверо детей получили ранения средней тяжести в Горловке Донецкой Народной Республики после сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Никитовском районе города в результате удара украинского БПЛА пострадали четверо несовершеннолетних, которых доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.
Горловка находится примерно в 50 километрах к северу от Донецка. В городе расположены крупные предприятия, включая химический завод «Стирол» и угольные шахты. До начала конфликта население Горловки составляло свыше 250 тысяч человек, что делает её одним из крупнейших городов на территории ДНР.
