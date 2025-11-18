Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Краснолиманском направлении

18 ноября 2025, 05:59

Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Операторы БПЛА поразили место сосредоточения живой силы ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.





Задание выполняли расчеты БПЛА «Молния-2» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Оборонительный пункт украинской армии не позволял российским штурмовым группам продвигаться на Краснолиманском направлении.



В результате успешной разведки операторы БПЛА получили координаты и в кратчайшие сроки собрали беспилотник-камикадзе, после чего направили аппарат в сторону вражеской позиции.

