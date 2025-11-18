Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР
Операторы БПЛА поразили место сосредоточения живой силы ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
Задание выполняли расчеты БПЛА «Молния-2» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Оборонительный пункт украинской армии не позволял российским штурмовым группам продвигаться на Краснолиманском направлении.
В результате успешной разведки операторы БПЛА получили координаты и в кратчайшие сроки собрали беспилотник-камикадзе, после чего направили аппарат в сторону вражеской позиции.
«Несмотря на противодействие средств РЭБ и ПВО противника, цель была успешно поражена», — сообщили в МО РФ.Уничтожение пункта дислокации ВСУ позволило подразделениям 25-й общевойсковой армии продолжить наступление, добавили в ведомстве.