Появилась новая информация о российском ударе в Полтаве

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В высшем военном командном училище связи имени маршала Москаленко в Полтаве, по которому российские военные нанесли удар, обучались солдаты Вооружённых сил Украины со всей страны. Об этом информирует немецкая газета Bild.
«Цель российских ракет — военный институт связи. Именно здесь Украина готовит специалистов по телекоммуникациям для защиты от России. В Полтаву отправляют солдат со всей Украины и с фронта», — уточняет издание.
Кроме того, сообщается, что в Полтаве отсутствовали системы ПВО.
Напомним, что по учебному центру в Полтаве российские военные нанесли удар во вторник утром. В морге Полтавы насчитываются уже 760 тел украинских солдат. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
После удара военными ВС России по учебному центру в Полтаве, Киев направил в сторону Швеции 15 грузовиков с телами погибших. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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