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Российские войска освободили населённый пункт Заветное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что освобождением населённого пункта занимались бойцы группировки войск «Центр».
Кроме того в сводке сообщается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям сразу трёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы и волчанские Хутора в Харьковской области.
В ходе боёв на данном направлении украинские войска потеряли до 125 военных, а также бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства, два орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.
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Кроме того в сводке сообщается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям сразу трёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы и волчанские Хутора в Харьковской области.
В ходе боёв на данном направлении украинские войска потеряли до 125 военных, а также бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства, два орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.
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Анастасия Чинкова