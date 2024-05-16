Бойцы ВС РФ раскрыли новую тактику ВСУ в Серебрянском лесничестве

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Украинские военные в Серебрянском лесничестве стали накрывать свои позиции маскировочными сетями, чтобы скрыть свою численность. О новой тактике ВСУ рассказал оператор БПЛА группы Амура из спецназа «Ахмат» с позывным «Ферзь».
«Украинские военные накрывают позиции масксетями, чтобы скрыть свою численность. Но в итоге это бесполезно, так как российские бойцы разбирают их полностью», — передаёт RT слова российского бойца.
Он также рассказал, что украинские военные предпринимают попытки выжечь лес термобарическими снарядами, однако российские бойцы справляются с огнём подручными средствами.
Кроме того, в борьбе с беспилотниками помогают средства РЭБ, отметил «Ферзь». Он отметил, что вражеские дроны сажают, а после перепрошивают, ремонтируют и запускают в работу, подстраиваясь под частоты украинской стороны.
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