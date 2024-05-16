«Били, бьем и будем бить»: Танкисты РФ подбили лодку с диверсантами в Херсонской области

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Экипаж танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Работаем с закрытых огневых позиций. Врага били, бьем и будем бить. В основном работаем по тому берегу уже. То есть по той стороне Днепра. Несколько раз работали по лодкам, по переправляющемуся противнику», — рассказал командир танкового экипажа.
Он рассказал, что огнем танка Т-90 была уничтожена позиция украинских солдат на правом берегу Днепра, а также лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами. Танкист отметил, что больше всего сейчас их беспокоят FPV-дроны, но решения с этой проблемой находятся.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее ВСУ ударили по РФ снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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