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В ВСУ наблюдается дефицит военных из-за больших потерь. Об этом ТАСС рассказал председатель парламента ДНР Артем Жога.
«Конечно, у них огромные потери — и санитарные и безвозвратные. Поэтому у них дефицит огромный», — заявил он.
По его словам, проблемы украинских войск на фронте не удалось решить мобилизацией. Призыв на фронт силой только изменил отношение к властям Украины.
Ранее украинский военнопленный Борис Мерва рассказал, что украинские военкомы насильно мобилизуют даже тех людей, у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем. Военнопленный также рассказал, что тренировали новобранцев американец и австриец. По его словам, инструкторы провели с ними всего два дня, научили базовым вещам, а затем уехали.
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