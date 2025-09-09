Бойцы ВС РФ сбили 10 крылатых ракет и снарядов HIMARS за сутки
Пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что средства ПВО России сбили пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS за сутки.
По данным ведомства, также за сутки были уничтожены 230 украинских самолетных беспилотников.
Согласно опубликованной статистике, с начала специальной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 666 самолетов, 283 вертолёта, 82 675 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня и 25 022 танка и иной техники.
Ранее сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ у населённого пункта Чунишино, юго‑восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на этой линии соприкосновения украинская сторона несёт значительные потери.
