Бойцы ВС РФ сбили 10 крылатых ракет и снарядов HIMARS за сутки

09 сентября 2025, 13:40

МО: Российская ПВО сбила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS за сутки

Фото: istockphoto/zim286

Пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что средства ПВО России сбили пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS за сутки.