Командиры ВСУ по утрам дают бойцам психотропы, рассказал военнопленный Гусар

09 сентября 2025, 13:23

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Командиры 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ по утрам давали военнослужащим психотропные вещества, которые затуманивают сознание. Об этом сообщил украинский военнопленный Николай Гусар в беседе с ТАСС.