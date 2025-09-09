Командиры ВСУ по утрам дают бойцам психотропы, рассказал военнопленный Гусар
Командиры 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ по утрам давали военнослужащим психотропные вещества, которые затуманивают сознание. Об этом сообщил украинский военнопленный Николай Гусар в беседе с ТАСС.
Боец ВСУ отметил, что в его подразделении командиры по утрам раздавали всем солдатам, предположительно, метамфетамин. Это вещество затуманивает сознание, поэтому военные не осознают своих действий.
Также Гусар добавил, что в том же подразделении в должности врача продолжает служить его брат. Он отметил, что попросит его сдаться в плен ВС РФ, чтобы тот смог вернуться домой после попадания в обменные списки.
