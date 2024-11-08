Бойцы ВС РФ спасли бабушку с собакой в освобожденном селе Харьковской области

Фото: iStock/zabelin
Российские бойцы спасли бабушку с собакой в освобождённом селе Першотравневое в Харьковской области. Женщина долгое время пряталась от боевиков ВСУ. Подробности приводит Shot.
По данным издания, украинские боевики силой эвакуировали жителей села на украинскую территорию. ВСУ занимали дома мирных граждан и пытались удержать оборону села. Однако в результате тяжелых боев ВС РФ освободил Першотравневое.
Во время осмотра местности российские бойцы обнаружили в одном из домов 80-летнюю бабушку, которая не собиралась покидать свой дом по приказу ВСУ. Все время, пока шли бои, пожилая женщина пряталась вместе со своей собакой и смогла выжить в сложнейших условиях.
В настоящее время пожилая женщина находится в безопасности.
Читайте также:
Мобилизованный россиянин Тукачёв рассказал о том, как в зоне СВО готовятся к зиме
Российские бойцы приближаются к Купянску
ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
Во время осмотра местности российские бойцы обнаружили в одном из домов 80-летнюю бабушку, которая не собиралась покидать свой дом по приказу ВСУ. Все время, пока шли бои, пожилая женщина пряталась вместе со своей собакой и смогла выжить в сложнейших условиях.
В настоящее время пожилая женщина находится в безопасности.
Читайте также:
Мобилизованный россиянин Тукачёв рассказал о том, как в зоне СВО готовятся к зиме
Российские бойцы приближаются к Купянску
ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
Элина Позднякова