Российские бойцы приближаются к Купянску

Фото: iStock/zabelin
Российские подразделения находятся всего в нескольких километрах от пригорода Купянска. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости.
Он уточнил, что армия России продвигается вглубь Харьковской области и выбивает украинских боевиков из опорных пунктов.
Украинские каналы пишут, что власти уже все вывезли из Купянска. Предполагается, что ВСУ город сдадут практически без боя, так как он не приспособлен к плотной обороне.
Читайте также:
Российские войска загнали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении
Появилась информация о продвижении российских военных на одном из направлений СВО
Стало известно о скором обрушении южной части линии обороны ВСУ в ДНР
«Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — рассказал Ганчев.
Украинские каналы пишут, что власти уже все вывезли из Купянска. Предполагается, что ВСУ город сдадут практически без боя, так как он не приспособлен к плотной обороне.
Читайте также:
Российские войска загнали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении
Появилась информация о продвижении российских военных на одном из направлений СВО
Стало известно о скором обрушении южной части линии обороны ВСУ в ДНР
Элина Позднякова