ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

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Российские бойцы установили огневой контроль последней крупной трассы, которую ВСУ использовали для снабжения группировки, засевшей в Великой Новоселке на юго-западе ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Последняя крупная трасса, по которой снабжается группировка противника в Великой Новоселке, теперь под огневым контролем российской артиллерии», — говорится в сообщении.
Ранее немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке сообщал, что всё больше городов на Донбассе переходят под контроль российских военных. В районе Курахово украинские войска может ожидать то же, что было в Угледаре и Селидово — они могут попасть в окружение.
По его словам, российские войска уже заняли село Максимовка, расположенное юго-западнее Курахово. Теперь части ВС РФ обходят город как оттуда, так и с северо-востока. ВСУ не имеют здесь как достаточного количества резервов, так и укреплённой линии обороны.
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Элина Позднякова