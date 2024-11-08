Мобилизованный россиянин Тукачёв рассказал о том, как в зоне СВО готовятся к зиме

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Боец СВО и автор Telegram-канала «ЯХД» Алексей Тукачёв в интервью «Ленте.ру» поделился подробностями подготовки российских военнослужащих к зимним условиям на фронте.
По словам Тукачёва, сейчас наступает наиболее сложный этап, когда солдаты начинают готовить запасы теплой одежды, носок, нательного белья и других необходимых вещей.
Важной частью подготовки является утепление блиндажей: изнутри используют теплоизолирующие материалы, а двери часто заменяют несколькими спальниками.
Те, чьи позиции находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, вынуждены отказаться от печек для того, чтобы противник с воздуха не смог определить их нахождение. Вместо этого они применяют газовые горелки, окопные свечи, самонагревающиеся стельки и небольшие дизельные обогреватели.
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Важной частью подготовки является утепление блиндажей: изнутри используют теплоизолирующие материалы, а двери часто заменяют несколькими спальниками.
Те, чьи позиции находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, вынуждены отказаться от печек для того, чтобы противник с воздуха не смог определить их нахождение. Вместо этого они применяют газовые горелки, окопные свечи, самонагревающиеся стельки и небольшие дизельные обогреватели.
«В зимнее время гораздо хуже работает вся электроника на зарядке: коптеры, рации, фонарики и прочее. Поэтому значительно увеличивается расход топлива на генераторы и чаще выходят из строя сами генераторы», — рассказал Тукачёв.Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее отметил, что западные танки, поставленные Украине, уязвимы к холоду. Он подчеркнул, что прошлой зимой Abrams, Leopard и Challenger застревали в снегу, а артиллерия часто выходила из строя из-за морозов.
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Дайана Хусинова