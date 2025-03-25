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В Курской области российские военные провели операцию по спасению бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который провел восемь дней под завалами. Об этом сообщает телеканал RT.
Согласно информации, полученной от спасенного солдата, он оказался в плену у бойцов 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил России. Украинец рассказал, что прибыл в Курскую область на ротацию в начале марта, однако его сослуживцы, по его словам, были практически все уничтожены в результате ударов российской армии.
Спасенный боец также отметил, что перед отправкой в зону боевых действий проходил обучение в Великобритании. По его словам, инструктаж проводили 20-летние канадские военные, которые не имели достаточного опыта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Спасенный боец также отметил, что перед отправкой в зону боевых действий проходил обучение в Великобритании. По его словам, инструктаж проводили 20-летние канадские военные, которые не имели достаточного опыта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова