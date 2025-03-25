Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Силы ПВО РФ уничтожили пять украинских БПЛА над Крымом

Силы ПВО РФ уничтожили пять украинских БПЛА над Крымом

Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые пытались проникнуть в воздушное пространство над Республикой Крым. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — указано в сообщении в Telegram-канале.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Украине придется отказаться от членства в НАТО

Российская армия уничтожила 10 станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА

Жительница Суджи: ВСУ обещали расстрелять мирных жителей за отсутствие пропусков
#сво
#всу
#вс рф
Украине придется отказаться от членства в НАТО
Профессор Кузник: Украине придется отказаться от членства в НАТО
25 марта 2025, 05:43

Фото: iStock/sandsun

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил, что Украине придется отказаться от членства в НАТО и пойти на территориальные уступки. Этим эксперт поделился с РИА Новости.
«Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить», — сказал агентству Кузник.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что Киев отправил украинскую делегацию в Эр-Рияд с целью сорвать договоренности между Россией и США. К тому же страна пыталась продавить инициативу, разработанную Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Читайте также:

Российская армия уничтожила 10 станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА

Жительница Суджи: ВСУ обещали расстрелять мирных жителей за отсутствие пропусков

Захарова: атакой на корреспондентов Киев вновь показал свою звериную сущность
#нато
#всу
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская армия уничтожила 10 станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА
25 марта 2025, 05:25

Фото: iStock/zim286

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили 10 американских станций Starlink и 25 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигма.
«За сутки 2 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Уничтожены 10 станций спутниковой связи Starlink, 25 пунктов управления БПЛА и 3 полевых склада боеприпасов противника», — поделился с агентством Бигма.

К тому же группировка ликвидировала 51 беспилотник самолетного типа. Среди потерь ВСУ числятся 13 минимизированных расчетов и одна роботизированная платформа.

Читайте также:

Жительница Суджи: ВСУ обещали расстрелять мирных жителей за отсутствие пропусков

Захарова: атакой на корреспондентов Киев вновь показал свою звериную сущность

Рубио высказался об урегулировании кризиса на Украине
#беспилотник
#платформа
#бпла
#всу
#украина
#россия
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Суджи: ВСУ обещали расстрелять мирных жителей за отсутствие пропусков
25 марта 2025, 04:32

Фото: iStock/Olena_Z

По словам жительницы освобожденной Суджи в Курской области Светланы, украинские солдаты угрожали мирным жителям расстрелом за отсутствие у них спецпропусков. Этим женщина поделилась с ТАСС.
«Они (солдаты ВСУ) хотели, чтобы все получили пропуска в комендатуре. Мы не пошли, но нас чудом пронесло. А некоторых спрашивали про пропуска, и тогда уже угрожали: "Если еще раз без пропуска увижу - пристрелю"», — делится Светлана с агентством.

Женщина добавила, что с помощью пропусков жители могли свободно передвигаться по городу. При этом ее семья практически месяц не выходила из дома, но уже потом стала покидать владения, чтобы найти воду и дрова.

Читайте также:

Захарова: атакой на корреспондентов Киев вновь показал свою звериную сущность

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен после ударов ВСУ по ЛНР

Губернатор Воробьёв рассказал о подвиге ступинского фельдшера Людмилы
#семья
#женщина
#жители
#пропуска
#дома
#солдаты
#всу
#украина
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Меркурис: украинская делегация пыталась сорвать договоренности США и РФ
25 марта 2025, 04:21

Фото: iStock/sb2010

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, украинская делегация прибыла в Эр-Рияд в попытке сорвать договоренности России и США, а также продавить инициативу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом эксперт заявил на YouTube.
«Украинцы отправили делегацию высокого уровня во главе с министром обороны. Суть в том, что они прибыли в Эр-Рияд на экспертную встречу, не для обсуждения возрождения зерновой сделки, но чтобы сместить акцент на другие вопросы. Министра обороны на технические переговоры не отправляют, они пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора Путина и Трампа», — сказал Меркурис.

Эксперт отметил, что киевские власти не желают прекращать удары по объектам энергоинфраструктуры, так как соответствующее соглашение их не устраивает. Украина хочет реализовать идею Зеленского и Макрона, согласно которой стороны полностью останавливают боевые действия, а украинское небо станет беспилотной зоной под контролем европейских ВВС.

Читайте также:

Reuters: США очень хорошо оценивают переговоры с РФ в Эр-Рияде

РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров 25 марта

Захарова: атакой на корреспондентов Киев вновь показал свою звериную сущность
#сша
#эксперт
#соглашение
#украина
#сделки
#заявление
#киев
#рф
#переговоры
#саудовская аравия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: атакой на корреспондентов Киев вновь показал свою звериную сущность
25 марта 2025, 02:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на российских корреспондентов в ЛНР вновь продемонстрировала звериную и террористическую сущность киевского режима. Слова дипломата приведены на сайте ведомства.
«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является ещё одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения», — говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИД РФ отметила, что увеличение терактов со стороны киевского режима показывает понимание украинских властей в невозможности нанесения поражения России на поле боя. К тому же Захарова выразила соболезнования семьям погибших журналистов.

Читайте также:

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен после ударов ВСУ по ЛНР

Корреспондента ТАСС ранили при выполнении задания в Курской области

Журналист «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО
#мид
#соболезнования
#мид рф
#сво
#всу
#захарова
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате