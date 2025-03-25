Жительница Курской области рассказала, как полгода пряталась от ВСУ по подвалам

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков
Пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости женщина рассказала, что ей очень помогала вера в Бога. В самые тяжёлые и страшные дни она буквально засыпала и просыпалась с Библией в руках, постоянно молилась за себя и близких.
Ей и её семье посчастливилось выжить и дождаться возвращения российских войск, изгнавших ВСУ. Теперь сельчанам предстоит заново привыкать к мирной жизни, восстанавливать разрушенное хозяйство и благодарить Бога за спасение.
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«Полгода мы в подвале, мы как слепые котята там были, ни времени, ничего там не знали и не понимали. Меня спасли молитвы, девочки, особенно во время прилётов. Понимаете, есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела», — рассказала пожилая женщина.
Ей и её семье посчастливилось выжить и дождаться возвращения российских войск, изгнавших ВСУ. Теперь сельчанам предстоит заново привыкать к мирной жизни, восстанавливать разрушенное хозяйство и благодарить Бога за спасение.
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Александр Бойцов