При атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области погиб боец «Орлана»
Один боец подразделения «Орлан» погиб в результате удара FPV‑дрона Вооружённых сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм глава региона Вячеслав Гладков.
Чиновник добавил, что еще четверо военнослужащих получили ранения.
По его словам, инцидент произошёл при выполнении боевой задачи в селе Борисовка. Троих пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ, одного — в Волоконовскую. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, им диагностировали повреждения разных частей тела.
Ранее в тот же день в результате атаки беспилотников в регионе госпитализировали мирного жителя с проникающим осколочным ранением живота, заключил губернатор.
