19 октября 2025, 20:14

Гладков: При атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области погиб боец «Орлана»

Фото: istockphoto/dk_photos

Один боец подразделения «Орлан» погиб в результате удара FPV‑дрона Вооружённых сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм глава региона Вячеслав Гладков.