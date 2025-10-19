«Высокая цена за 1% территории»: Зеленский заявил о слабости российской армии
Владимир Зеленский заявил, что Украина не проигрывает России
Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Вооружённые силы России не побеждают в конфликте.
Украинский лидер считает, что российская армия сейчас занимает слабые позиции.
«Мы не проигрываем эту войну, и Путин не побеждает», — высказался Зеленский.По его оценке, ВС РФ контролируют «около 1%» территории Украины, а потери в личном составе достигли 1 миллиона 300 тысяч военнослужащих.
«Это высокая цена за эту землю», — отметил глава киевского режима.Ранее Зеленский сообщил, что вести переговоры с Россией следует только с сильных позиций. Он полагает, что конфликт продолжается не по вине Киева, а из-за действий Москвы, которая не хочет прекращать борьбу. Украинский лидер подчеркнул, что не планирует делать уступки, которые от него ждали в Белом доме.