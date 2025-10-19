Сын прикрывал отцовский танковый экипаж в ДНР

19 октября 2025, 18:43

ТАСС: Сын прикрывал отцовский танковый экипаж в Волновахе

Фото: istockphoto/Evgeny555

Отец и сын Роман и Богдан Бердянские с 2021 года служат в одной танковой роте и оба являются командирами танков. Об этом пишет ТАСС.