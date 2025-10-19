Сын прикрывал отцовский танковый экипаж в ДНР
Отец и сын Роман и Богдан Бердянские с 2021 года служат в одной танковой роте и оба являются командирами танков. Об этом пишет ТАСС.
По словам Богдана, во время освобождения Волновахи в ДНР в 2022 году его группа прикрывала экипаж отца, когда у тех закончился боекомплект.
Богдан поступил на службу осенью 2021 года в 18 лет, а месяц спустя контракт подписал Роман. В их 10-м отдельном танковом батальоне 51-й гвардейской армии Южного военного округа группировки «Центр» также служит двоюродный брат Богдана.
ТАСС, ссылаясь на собеседника, отметило, что боекомплект закончился при штурме центра города. Группе Романа пришлось отойти, погрузив «двухсотых» и «трехсотых», их выехал прикрывать экипаж Богдана. Оба отметили, что совместная служба придаёт им силы — Роман признался, что волнуется за сына во время боевых выездов, но гордится им. Родственники взаимно поддерживают друг друга.
