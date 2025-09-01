Бойцы ВС РФ удаленно пленили женщину-боевика ВСУ
Телеканал «Звезда» сообщил, что российские операторы дронов научились дистанционно брать в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). В зоне проведения специальной военной операции дроны сбрасывают листовки с призывами сдаться, а затем сопровождают сложивших оружие боевиков до подхода своих подразделений.
Один из операторов рассказал, что они заметили и проследили за женщиной из ВСУ, подлетели ближе и сопровождали её до тех пор, пока её не перехватила пехота, после чего её отправили в тыл. При этом дроноводы признали, что такие благополучные исходы случаются не всегда.
В другом эпизоде договаривавшийся сдаться боец из Красноармейска (Покровска) оставил позиции и направился к российским рубежам, однако по пути украинские силы ликвидировали своего же солдата с помощью FPV‑дрона.
Ранее также сообщалось, что российских операторов обучили одновременно управлять двумя беспилотниками — на платформах «Бумеранг‑10» реализована технология, позволяющая искусственному интеллекту переключать управление между БЛА в ходе полёта.
