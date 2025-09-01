Бойцы ВС РФ удаленно пленили женщину-боевика ВСУ

01 сентября 2025, 21:04

«Звезда»: Дроноводы с помощью БПЛА вывели пленную военнослужащую ВСУ к ВС РФ

Фото: istockphoto/vadimrysev

Телеканал «Звезда» сообщил, что российские операторы дронов научились дистанционно брать в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). В зоне проведения специальной военной операции дроны сбрасывают листовки с призывами сдаться, а затем сопровождают сложивших оружие боевиков до подхода своих подразделений.