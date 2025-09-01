Житель Покровска рассказал о травме дочери после обстрелов ВСУ
Семья Фёдоровых чудом выжила, укрывшись в подвале церкви
Житель Покровска Дмитрий Фёдоров в беседе с RT поделился, что его дочь Софья получила тяжёлую психологическую травму во время оккупации города украинскими военными.
По его словам, семья жила на окраине и чудом уцелела, когда их дом был повреждён в результате обстрела. Фёдоров вспоминает, что в момент попадания снаряда в котельную и крышу дома внутри находились все члены семьи. Никто не пострадал, но им пришлось выбегать на улицу и прятаться в подвале ближайшей церкви.
«Мы молились, чтобы нас обошло», — сказал он.Крлме того, он рассказал, что его дочь Софья до сих пор остро переживает — у нее тяжелая психологическая травма. Недавно, возвращаясь из кинотеатра, она испугалась звёздного неба, приняв звёзды за дроны.
Несмотря на случившееся, Дмитрий не опускает руки. Он устроился работать шахтёром, готовится с семьёй к переезду на съёмную квартиру и надеется вернуться в Покровск, когда там станет безопасно.
«Тяжело, конечно. Всю жизнь работал — и всё потерял. Но уже скоро переедем на съёмную квартиру», — отметил Фёдоров.