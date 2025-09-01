Житель Покровска рассказал о травме дочери после обстрелов ВСУ

01 сентября 2025, 10:22

Семья Фёдоровых чудом выжила, укрывшись в подвале церкви

Фото: istockphoto / bbsferrari

Житель Покровска Дмитрий Фёдоров в беседе с RT поделился, что его дочь Софья получила тяжёлую психологическую травму во время оккупации города украинскими военными.





По его словам, семья жила на окраине и чудом уцелела, когда их дом был повреждён в результате обстрела. Фёдоров вспоминает, что в момент попадания снаряда в котельную и крышу дома внутри находились все члены семьи. Никто не пострадал, но им пришлось выбегать на улицу и прятаться в подвале ближайшей церкви.

«Мы молились, чтобы нас обошло», — сказал он.

«Тяжело, конечно. Всю жизнь работал — и всё потерял. Но уже скоро переедем на съёмную квартиру», — отметил Фёдоров.