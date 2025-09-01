Активные контратаки ВСУ на Запорожском направлении и наступление ВС РФ под Покровском: последние новости СВО на 1 сентября
ВС РФ продолжают наступательные действия, расширяя зону своего контроля. Украинские военные вынуждены переходить к оборонительной тактике, но их способность к сопротивлению снижается из-за значительных потерь и нехватки подкрепления. Более подробно о ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения развивают наступление, в то время как ВСУ перешли к обороне, оказывая ожесточенное сопротивление. Основные события разворачиваются в районе Юнаковки и прилегающих лесополос, а также в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка.
Подразделения ВДВ России продолжают продвижение в Юнаковке и прилегающих лесополосах. Штурмовые группы РФ продвинулись в южном и юго-восточном направлении на расстояние до 700 метров. Также точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка. Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ. Это нанесло значительный урон логистическим возможностям ВСУ в регионе.
Харьковское направление
В Волчанске продолжаются ожесточённые бои на левом берегу реки Волчья. Российские войска, используя авиацию и тяжёлые огнемётные системы (ТОС), наносят удары по позициям ВСУ в районе Элеватора, уничтожая их. Штурмовые подразделения РФ продвигаются в лесу близ Синельниково, преодолевая сопротивление противника.
На западе от Синельниково российская армия значительно продвинулась, захватив более десяти опорных пунктов врага и преодолев расстояние в более чем 1000 метров. На сегодняшний день под контролем ВС РФ находится большая часть лесного массива в этом районе. Успехи также достигнуты на востоке Волчанска и левобережной части. Общее продвижение составило около 600 метров, что свидетельствует о значительном продвижении российских войск в этом направлении.
Запорожское направление
ВС РФ продолжают окружение позиций ВСУ на данном направлении. В районе Степногорска российские штурмовые группы атакуют с запада, очищая северные окраины Плавней и нанося удары по южным районам Приморского. ВСУ пытаются контратаковать в Степовом, Малых Щербаках и Щербаках, но российские подразделения успешно отбивают эти атаки.
Российскими войсками ведется работа по наступлению в направлении Новоданиловки. Выполнение данного маневра может обеспечить ВС РФ контроль над стратегически значимыми высотами. Успехи на этом участке позволят им контролировать ключевые транспортные артерии и усложнить логистику украинской группировки в данном районе.
Угледарское направление
Продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Вороное. Подразделения ВС РФ атакуют позиции ВСУ, пытаясь закрепиться на новых рубежах. ВСУ контратакуют по всему участку, чтобы не допустить прорыва российских войск в направлении Великомихайловки.
Ожидается дальнейшее продвижение российских подразделений вглубь обороны ВСУ. Успехи в районе Камышевахи и Вороного могут ослабить возможности противника по обороне, что способствует ускорению наступления российских войск в направлении Покровска и Великомихайловки.
Покровское направление
Подразделения ВС РФ продолжили наступление в районах населенных пунктов Новопавловка и Муравка. Огневыми ударами нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и Нацгвардии. В результате боев противник понес значительные потери: уничтожено четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия (включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку FH77) и радиолокационная станция RADA.
Кроме того, российские подразделения закрепились в дачных массивах у микрорайонов Лазурный и Шахтерский в пригородах Покровска. Продолжаются интенсивные бои за населенный пункт Чунишино, который имеет важное тактическое значение для контроля над подступами к Покровску.
Константиновское направление
На данном направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские подразделения ведут штурм населенного пункта Шахово, одновременно атакуя позиции ВСУ в районе Софиевки. Активные бои идут у Клебан-Быка и Александро-Шультино, где противник оказывает ожесточенное сопротивление.
На Дружковском направлении подразделения ВС России продвинулись вдоль лесополос севернее Полтавки в направлении Софиевки, что может указывать на намерения обойти Константиновку с запада и создать угрозу окружения украинских группировок. По Константиновке все чаще прилетают ФАБы, что указывает на усиление давления на оборону ВСУ в этом регионе. Ситуация остается напряженной, но российские войска сохраняют инициативу, методично продвигаясь вперед и улучшая свои тактические позиции.