Бойцы ВС РФ ударили по аэродрому в Полтавской области
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области, куда незадолго до этого прибыл транспортный самолёт с партией вооружений для ВСУ.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По словам местных жителей, в районе объекта прогремело несколько взрывов, после чего над аэродромом поднялся густой дым.
Миргород называют одним из ключевых элементов тыловой авиационной инфраструктуры в центральной части Украины. По данным Лебедева, площадку используют для приёма транспортной авиации, временного хранения оружия и комплектующих, а также в качестве резервной базы для тактической авиации и беспилотников.
Отмечается, что в ответ на удары по гражданской инфраструктуре российские войска регулярно применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА. Атакуются военные объекты и предприятия украинского ВПК.
ВС РФ начали прорыв последней крупной линии обороны ВСУ на направлении Славянск — Краматорск — Константиновка. Согласно оценкам, дальше сопоставимых укреплённых рубежей у украинской стороны нет и быстро создать их не получится. Следующей серьёзной естественной преградой на пути наступления остаётся лишь река Днепр.
