Бойцы ВС РФ ударили по аэродрому в Полтавской области

08 февраля 2026, 20:17

Бойцы ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде, где был борт с грузом для ВСУ

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области, куда незадолго до этого прибыл транспортный самолёт с партией вооружений для ВСУ.