ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом
Военнослужащие ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По его данным, российские бойцы закрепились на окраинах города с трех направлений и ведут зачистку территории. Также отмечается, что за последние полгода ВС РФ захватили около 400 единиц украинской военной техники.
Источник утверждает, что ВСУ пытаются наладить логистику, возводя мосты через реку Северский Донец, но наши военные оперативно наносят удары по инженерной технике противника.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ на Сумском направлении.
