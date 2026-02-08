Обстрел рынка со стороны ВСУ в Херсонской области: несколько пострадавших

08 февраля 2026, 19:21

Сальдо: Три человека пострадали при обстреле ВСУ рынка в Херсонской области

Фото: istockphoto/Motortion

В Каховке Херсонской области в результате обстрела ВСУ местного рынка пострадали трое мирных жителей.