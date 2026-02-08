Обстрел рынка со стороны ВСУ в Херсонской области: несколько пострадавших
В Каховке Херсонской области в результате обстрела ВСУ местного рынка пострадали трое мирных жителей.
Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале. По его данным, ранения получили двое мужчин 1978 и 1987 годов рождения, а также женщина 1983 года рождения.
Одного из пострадавших доставили в Каховскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Кроме того, Сальдо заявил, что за минувшие сутки повреждения зафиксировали в городской больнице Новой Каховки, в одном из домов в Раденске и у микроавтобуса в Гладковке.
ВС РФ начали прорыв последней крупной линии укреплений на направлении Славянск-Краматорск-Константиновка. Известно, что дальше у ВСУ нет сопоставимых оборонительных рубежей и нет возможностей быстро возвести новые, а единственным серьезным естественным препятствием для дальнейшего продвижения остается река Днепр.
