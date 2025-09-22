Бойцы ВС РФ ударили по объектам авиационной промышленности Украины

22 сентября 2025, 13:26

Минобороны: ВС России ударили по местам запуска БПЛА ВСУ и центру наемников

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Министерство обороны России в ежедневной сводке заявило, что российские войска нанесли удары по объектам украинской армии в 147 районах.