Бойцы ВС РФ ударили по объектам авиационной промышленности Украины
Министерство обороны России в ежедневной сводке заявило, что российские войска нанесли удары по объектам украинской армии в 147 районах.
По данным ведомства, оперативно‑тактическая авиация и ударные беспилотники поразили предприятие авиационной промышленности, объекты инфраструктуры военных аэродромов противника, места запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по центру подготовки иностранных наёмников и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в этих районах.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие вошли в село Новопавловка к юго‑западу от города Красноармейска (украинское название — Покровск). 17 сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что группировка «Восток» продолжает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.
