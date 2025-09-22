«По-другому не подойти»: откуда ВСУ запустили беспилотники для атаки на Крым

22 сентября 2025, 12:10

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли запустить БПЛА для атаки на Крым с Черного моря

Фото: iStock/Dragos Condrea

ВСУ могли нанести удар по Крыму с применением БПЛА дальнего действия, запустив их над акваторией Черного моря. Такое мнение выразил военэксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, это единственный возможный способ подойти к полуострову, так как, если бы дроны пролетали над материковой частью страны, их бы заметили и сбили.

«[Для атаки на Крым ВСУ применяли] беспилотники дальнего действия. Видимо, их запустили над Черным морем, по-другому к полуострову не подойти. <…> Ясное дело, что, судя по боезапасу и мощности, это не была агентура», — сказал собеседник издания.