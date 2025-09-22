В Госдуме назвали единственный способ защитить россиян от атак дронов

22 сентября 2025, 13:08

Депутат Журавлев: мощный удар по заводам БПЛА на Украине спасёт Россию от атак

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Массированные удары по украинским предприятиям, где производятся беспилотники, помогут России защититься от атак со стороны ВСУ. Об этом заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.