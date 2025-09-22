В Госдуме назвали единственный способ защитить россиян от атак дронов
Массированные удары по украинским предприятиям, где производятся беспилотники, помогут России защититься от атак со стороны ВСУ. Об этом заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
По его словам, чтобы остановить налёты дронов, необходимо уничтожить всю цепочку, по которой БПЛА попадают к границам России – от складов с западными комплектующими до сборочных производств. Причём, подчеркнул депутат, такие объекты разбросаны по всей территории Украины, и удар по ним должен быть масштабным.
Журавлёв также подчеркнул, что продолжающиеся атаки украинских дронов свидетельствуют о том, что Киев намеренно блокирует любые попытки мирных переговоров с Москвой.
По мнению парламентария, прекращение поставок вооружения с Запада окажет критическое влияние на боеспособность Украины и может радикально изменить ситуацию на фронте.
