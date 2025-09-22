Mash: ВСУ атаковали отель в Форосе, когда там отмечала 10-летие девочка
Вечером 21 сентября ВСУ атаковали отель Luciano Wellness & SPA Foros в момент, когда в нем отмечала свой день рождения 10-летняя девочка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Мать школьницы рассказала, что дроны появились через пять минут после поздравления дочки. Сначала стоял гул, затем дрон ударил по зданию. Люди не понимали, что произошло — им казалось, что это часть шоу-программы. Однако потом их стали загонять в укрытие. Там, как видно на кадрах, взрослые вместе с детьми пели песню «Матушка земля», пока в небе летали украинские БПЛА.
По словам очевидцев, атака продолжалась не менее двух часов. Отелю нанесли самые серьезные повреждения — трое погибших и 15 раненых, за исключением школьного охранника, оттуда. Также пострадали несколько объектов санатория «Форос», пансионат Терлецкого и учебное заведение в одном из поселков. Кроме того, из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава в районе Ялты.
Ранее сообщалось, что на удар ВСУ по курортной зоне Крыма отреагировали в Госдуме.
