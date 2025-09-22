Mash: ВСУ атаковали отель в Форосе, когда там отмечала 10-летие девочка

22 сентября 2025, 11:54

Фото: iStock/bbsferrari

Вечером 21 сентября ВСУ атаковали отель Luciano Wellness & SPA Foros в момент, когда в нем отмечала свой день рождения 10-летняя девочка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.