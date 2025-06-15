Бойцы ВС РФ освободили Ульяновку в ДНР
Населенный пункт Ульяновка в Донбассе освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом в воскресенье, 15 июня, доложили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке министерства.Кроме того, российская армия поразила четыре механизированные, а также две егерские, штурмовую и десантно-штурмовую бригады противника. Враг получил поражение в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новониколаевка, Красноармейск, Гродовка, Степановка, Димитров и Петровского, Донецкой народной республики, добавили в МО РФ. ВСУ лишились ряда техники и потеряли до 495 боевиков, резюмировали в Минобороны.