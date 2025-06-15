ТАСС: Военнопленные ВСУ в Курской области создали интернет-проект против ТЦК
Интернет-проект по борьбе с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) (украинские военкоматы) создали военнопленные боевики ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника проекта Олега Васягина.
Суть проекта в том, чтобы через аккаунты в Telegram и TikTok призывать украинцев бороться с ТЦК. Уточняется, что снимаются профессиональные ролики.
«Большинство пацанов (пленных военнослужащих ВСУ — прим. ред.), которые меня окружают, тоже попали под ТЦК, очень многие. <…> Появилась возможно сделать проект «Анти-ТЦК», вот мы его и сделали. Мы открываем людям глаза, что нужно бороться с ТЦК, потому что в этой стране (Украине — прим. ред.) нет закона, нет конституции, нет ничего», — сказано в материале.Собеседник добавил, что в проекте взаимодействует целая группа военнопленных ВСУ. Перед аудиторией разоблачаются мифы украинской пропаганды и беззаконие со стороны ТЦК, резюмировал Олег Васягин.