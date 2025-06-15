ТАСС: Военнопленные ВСУ в Курской области создали интернет-проект против ТЦК

15 июня 2025, 11:15

Фото: istockphoto/N-sky

Интернет-проект по борьбе с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) (украинские военкоматы) создали военнопленные боевики ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника проекта Олега Васягина.





Суть проекта в том, чтобы через аккаунты в Telegram и TikTok призывать украинцев бороться с ТЦК. Уточняется, что снимаются профессиональные ролики.



