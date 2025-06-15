ВС РФ ударили по командному пункту морпехов ВСУ в Святогоровке

15 июня 2025, 09:19

Минобороны РФ: ударом «Искандера» уничтожен командный пункт морпехов ВСУ в ДНР

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в ДНР. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.