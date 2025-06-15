ВС РФ ударили по командному пункту морпехов ВСУ в Святогоровке
Российские войска нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в ДНР. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Высокоточная ракета комплекса «Искандер» поразила командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ. По данным ведомства, он находился в районе населенного пункта Святогоровка.
Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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