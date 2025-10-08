Достижения.рф

Вооружённые силы России нанесли удар по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, которыми пользовались для переброски украинских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.



По ведомственным данным, поразили объекты военного аэродрома, цеха по сборке и места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также склад горючего. Кроме того, удар пришёлся по пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наёмников в 141-м районе.

В сообщении отмечается, что задачи выполнили ракетные войска и оперативно‑тактическая авиация группировок ВС РФ при содействии артиллерии и расчётов ударных беспилотников.

Ранее утром 8 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах в районе военного аэродрома в Черниговской области. По его словам, на территории располагается авиаремонтный завод, где обслуживают истребители F‑16 и Су.

