08 октября 2025, 13:05

Минобороны: Бойцы ВС РФ ударили по ж/д составу для переброски ВСУ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Вооружённые силы России нанесли удар по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, которыми пользовались для переброски украинских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.