Увеличилось число пострадавших от ракетного обстрела ВСУ Белгородской области

08 октября 2025, 12:40

Гладков: 10 человек пострадали при обстреле ВСУ посёлка Маслова Пристань

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших в результате ракетного обстрела посёлка Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до десяти человек, состояние одной женщины оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.