Увеличилось число пострадавших от ракетного обстрела ВСУ Белгородской области
Число пострадавших в результате ракетного обстрела посёлка Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до десяти человек, состояние одной женщины оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Ранее глава области сообщил, что в результате удара погибли двое мужчин и одна молодая женщина, ещё девять мирных жительниц получили ранения. В результате обстрела получило частичные разрушения здание социального объекта, в двух многоквартирных домах повреждены крыши, окна, балконы и фасады.
По последним данным, число пострадавших от атаки ВСУ составило 10 человек. Семь женщин доставили в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжёлое. Три женщины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение.
